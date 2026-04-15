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Se dispara el precio de chile

Esto en todas sus variedades; amas de casa compran menos: comerciante

Por Carmen Hernández

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Se dispara el precio de chile

RIOVERDE.- Se dispara el precio de los chiles en todas sus variedades, aunque va a la baja el jitomate que costaba 50 pesos en el municipio. 

Salvador Castro, comerciante, dio a conocer que el precio del chile poblano oscila en 98 pesos, verde 48, jalapeño y morrón que está a la venta oscila en 78 pesos. 

Hizo hincapié que los chiles están a la alza, pero se espera que en el transcurso de los días baje, ya que las amas de casa sólo llevan menor cantidad. 

En cuanto a el jitomate, señaló el vendedor que estaba a la venta en 50 pesos el kilo, pero lo pueden conseguir en el mercado en 38 pesos el kilo y proviene de Sinaloa; finalmente dijo que el limón está a la baja a 40 pesos el kilo.

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