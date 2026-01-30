Se disparan ola de incendios en la ciudad

RIOVERDE.- Alertan sobre incendios, se registraron 6 de pastizales donde se generaron muchos daños y el riesgo de que se propagara hacia otros espacios cercanos, generando temor.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez, dio a conocer que el pasado miércoles se generaron cuatro incendios en varios sectores de la ciudad, los que fueron atendidos y controlados para evitar su propagación.

Este jueves los tragahumo a bordo de las unidades M14 y M8 acudieron a las llamadas de auxilio por siniestros que se generaron y había miedo porque se propagaran hasta otros sitios cercanos, poniendo en riesgo la integridad de decenas de familias.

El comandante de bomberos dijo que se presentaron incendios de pastizales y palmeras, en diversos sectores, los que se propagaron con facilidad por lo seco de los pastizales, que se encienden con facilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que sólo hubo daños al medio ambiente, por lo que exhortan a la población a la prevención de los incendios, reportar si se genera alguno en algún sitio del área urbana.