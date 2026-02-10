Se instalarán más casetas de seguridad

RIOVERDE.- Se instalarán 4 casetas de seguridad, en lugares estratégicos, el objetivo es cerrar los anillos de seguridad para garantizar la paz social.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román informó que se siguen instalando más lámparas, para mejorar el alumbrado público y que haya más seguridad, sobre todo en zonas de alto riesgo.

También dijo que se continúa con el proyecto de seguir aumentando las casetas de seguridad en este año, en diversas zonas del municipio.

Por lo que se contratarán más elementos para la corporación policiaca y la adquisición de por lo menos 3 patrullas.

El jefe de la comuna dijo que se contará instalarán comandancias de la Guardia Civil Municipal en el Fraccionamiento Gabriel Martínez, Ejido San Marcos, Colonia San Rafael, en el Barrio de los Ángeles o Cofradía.

Estas casetas contarán con vigilancia permanente las 24 horas, el objetivo es cerrar los anillos de seguridad en la zona urbana y área rural.

Puntualizó que seguirá creciendo la Guardia Civil Municipal, para seguir brindando esa seguridad que todos queremos.