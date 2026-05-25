Se promueve una alimentación sana en comunidades

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Se llevó a cabo una plática en la comunidad de Noria de la Cabra, coordinada por el área de Desarrollo Comunitario del SMDIF, con la finalidad de informar sobre una sana alimentación para los niños y niñas de esta localidad.

Fue impartida por la nutrióloga de la UBR (CRI), Natalia Briones, quien brindó información a padres de familia, docentes, niñas y niños sobre la importancia de mantener una alimentación adecuada y balanceada para mejorar la salud y la calidad de vida.

Se compartieron recomendaciones enfocadas en la prevención de enfermedades crónicas, resaltando la importancia de promover buenos hábitos alimenticios desde temprana edad.

Este tipo de pláticas se están llevando a cabo para prevenir enfermedades en los niños, como la obesidad infantil e incluso la diabetes infantil, padecimientos que lamentablemente se han incrementado mucho en los menores debido a una mala alimentación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por ello, se busca prevenir que este tipo de enfermedades continúen afectando a la niñez.

Las madres de familia estuvieron muy atentas a la plática, la cual les será de gran ayuda para brindar una sana alimentación a los menores.

Además, se destacó que en esta temporada de calor es importante mantenerse hidratados consumiendo mucha agua potable en lugar de refrescos, para evitar deshidrataciones.