logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se promueve una alimentación sana en comunidades

Ofrecen plática a familias

Por Jesús Vázquez

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Se promueve una alimentación sana en comunidades
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Se llevó a cabo una plática en la comunidad de Noria de la Cabra, coordinada por el área de Desarrollo Comunitario del SMDIF, con la finalidad de informar sobre una sana alimentación para los niños y niñas de esta localidad.

      Fue impartida por la nutrióloga de la UBR (CRI), Natalia Briones, quien brindó información a padres de familia, docentes, niñas y niños sobre la importancia de mantener una alimentación adecuada y balanceada para mejorar la salud y la calidad de vida. 

      Se compartieron recomendaciones enfocadas en la prevención de enfermedades crónicas, resaltando la importancia de promover buenos hábitos alimenticios desde temprana edad.

      Este tipo de pláticas se están llevando a cabo para prevenir enfermedades en los niños, como la obesidad infantil e incluso la diabetes infantil, padecimientos que lamentablemente se han incrementado mucho en los menores debido a una mala alimentación. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por ello, se busca prevenir que este tipo de enfermedades continúen afectando a la niñez.

      Las madres de familia estuvieron muy atentas a la plática, la cual les será de gran ayuda para brindar una sana alimentación a los menores. 

      Además, se destacó que en esta temporada de calor es importante mantenerse hidratados consumiendo mucha agua potable en lugar de refrescos, para evitar deshidrataciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hedor en Valles podría ser causado por empacadoras de carne
      Hedor en Valles podría ser causado por empacadoras de carne

      Hedor en Valles podría ser causado por empacadoras de carne

      SLP

      Huasteca Hoy

      La distancia de 30 km entre empacadoras y Valles permite que el olor se perciba en la ciudad.

      Detienen a cuatro por narcomenudeo en Ciudad Valles y Tamasopo
      Detienen a cuatro por narcomenudeo en Ciudad Valles y Tamasopo

      Detienen a cuatro por narcomenudeo en Ciudad Valles y Tamasopo

      SLP

      Huasteca Hoy

      Las detenciones derivaron de operativos coordinados para reforzar la seguridad en la región Huasteca.

      Mujer de 74 años muere en choque de taxi en carretera Valles-Rioverde
      Mujer de 74 años muere en choque de taxi en carretera Valles-Rioverde

      Mujer de 74 años muere en choque de taxi en carretera Valles-Rioverde

      SLP

      Huasteca Hoy

      Autoridades de la Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado atendieron el incidente y trasladaron a los lesionados a hospitales locales.

      Zaragoza opera con déficit del 50% de policías
      Zaragoza opera con déficit del 50% de policías

      Zaragoza opera con déficit del 50% de policías

      SLP

      Rubén Pacheco

      La alcaldesa Amada Zavala invita a policías de otros municipios a integrarse por mejores condiciones salariales.