Se quema camioneta en mirador de Micos

CIUDAD VALLES.- Un incendio, cuyas causas hasta el momento se desconocen, consumió por completo una camioneta a la orilla de la carretera Valles-Naranjo.

Lo anterior sucedió el viernes por la noche, cerca del kilómetro 16 del mencionado eje estatal, a la altura del Mirador de Micos.

Una camioneta Ford Lobo color blanco se encontraba estacionada a la orilla de la vía de circulación cuando de pronto se vio envuelta en llamas.

Automovilistas que pasaban por el lugar reportaron la situación al Sistema de Emergencias 911, y en minutos arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles.

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Sin embargo, para entonces las pérdidas materiales ya eran cuantiosas, por lo que procedieron a extinguir el fuego en su totalidad.

Los bomberos no pudieron establecer las causas que originaron el siniestro, aunque no se descarta que haya sido provocado. Serán las autoridades correspondientes quienes investiguen para esclarecer este hecho.