Se recupera, hombre mordido por cocodrilo

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CIUDAD VALLES.- Aunque con las complicaciones propias del caso, personal médico del IMSS reporta estable al hombre que fue atacado por un cocodrilo que le causó varias lesiones.

Ezequiel Fernández Hernández fue atacado por un saurio de aproximadamente tres metros de largo el viernes pasado, alrededor de la una de la tarde, causándole heridas en la parte posterior de la rodilla y otros traumas en el muslo, por lo que fue llevado al Hospital Básico Comunitario de Tamuín y de ahí fue trasladado al Hospital General de Valles, donde hubo un lavado a las heridas.

Una vez que se comprobó que estaba dado de alta en el IMSS, fue ingresado al Hospital General de Zona 6 y entraría a quirófano este domingo 24 de mayo.

, con pronóstico de recuperación.

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