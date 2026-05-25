logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se recupera, hombre mordido por cocodrilo

Por Redacción

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Se recupera, hombre mordido por cocodrilo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Aunque con las complicaciones propias del caso, personal médico del IMSS reporta estable al hombre que fue atacado por un cocodrilo que le causó varias lesiones.

      Ezequiel Fernández Hernández fue atacado por un saurio de aproximadamente tres metros de largo el viernes pasado, alrededor de la una de la tarde, causándole heridas en la parte posterior de la rodilla y otros traumas en el muslo, por lo que fue llevado al Hospital Básico Comunitario de Tamuín y de ahí fue trasladado al Hospital General de Valles, donde hubo un lavado a las heridas.

      Una vez que se comprobó que estaba dado de alta en el IMSS, fue ingresado al Hospital General de Zona 6 y entraría a quirófano este domingo 24 de mayo.

      , con pronóstico de recuperación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hedor en Valles podría ser causado por empacadoras de carne
      Hedor en Valles podría ser causado por empacadoras de carne

      Hedor en Valles podría ser causado por empacadoras de carne

      SLP

      Huasteca Hoy

      La distancia de 30 km entre empacadoras y Valles permite que el olor se perciba en la ciudad.

      Detienen a cuatro por narcomenudeo en Ciudad Valles y Tamasopo
      Detienen a cuatro por narcomenudeo en Ciudad Valles y Tamasopo

      Detienen a cuatro por narcomenudeo en Ciudad Valles y Tamasopo

      SLP

      Huasteca Hoy

      Las detenciones derivaron de operativos coordinados para reforzar la seguridad en la región Huasteca.

      Mujer de 74 años muere en choque de taxi en carretera Valles-Rioverde
      Mujer de 74 años muere en choque de taxi en carretera Valles-Rioverde

      Mujer de 74 años muere en choque de taxi en carretera Valles-Rioverde

      SLP

      Huasteca Hoy

      Autoridades de la Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado atendieron el incidente y trasladaron a los lesionados a hospitales locales.

      Zaragoza opera con déficit del 50% de policías
      Zaragoza opera con déficit del 50% de policías

      Zaragoza opera con déficit del 50% de policías

      SLP

      Rubén Pacheco

      La alcaldesa Amada Zavala invita a policías de otros municipios a integrarse por mejores condiciones salariales.