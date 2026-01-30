logo pulso
Seguirán retenes en sitios aleatorios

Continuará la regulación de los camiones que transportan la gramínea

Por Redacción

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Seguirán retenes en sitios aleatorios

CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento no dobló las manos ante los cañeros cuando quitó ayer los retenes contra camiones cañeros excedidos de carga, los operativos serán aleatorios, según el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

Negó categóricamente que el Ayuntamiento hubiese reculado respecto de la regulación de las cargas de los camiones de referencia, sino que se acordó que los camiones comenzaran a portar las cintas de amarre, alrededor de las cañas, además de que el retén no tiene por qué aparecer en el mismo lugar donde estuvo antes, sino ser aleatorio.

Refirió que los retenes continuarán y que, aunque hubo un acercamiento con cañeros, el Gobierno municipal no dobló las manos.

