Selección de taekwondo, a Olimpiada de Conade

CIUDAD FERNÁNDEZ.- La selección de taekwondo participará en los juegos nacionales de la Conade que se realizarán en el estado de Tlaxcala.

Desde temprana hora las deportistas Mateo Nuñez Loredo, Ivana Hernández Hernández y Osmaea Elizalde, viajaron a dicho estado para estar presentes en el evento deportivo nacional.

Los representantes de la selección de taekwondo participarán en la olimpiada nacional de la Conade representando al estado, luego de ganar varias competencias estatales.

Los jóvenes con disciplina, horas de entrenamiento, esfuerzo y apoyo de su familia, pondrán en alto el nombre de San Luis Potosí en el evento deportivo.

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