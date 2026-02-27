logo pulso
PSL Logo

Estado

Senasica reporta 18 casos de gusano barrenador en SLP

La mayoría se concentran en la Huasteca y sólo un caso en la Zona Media

Por Huasteca Hoy

Febrero 27, 2026 04:54 p.m.
CIUDAD VALLES.- Hay 18 casos de miasis por el gusano barrenador del ganado (GBG) en San Luis Potosí, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Esta mañana, el Senasica y la dirección de Desarrollo Agropecuario ofrecieron una plática e instrucción sobre el estado actual de las infecciones por GBG y resulta que, de los 18 casos que hay en la entidad, 17 han ocurrido en la Huasteca y uno en Zona Media, en el municipio de Lagunillas.

La emergencia por la presencia del gusano comenzó junto con el año, luego de que el Senasica comprobó dos casos en Ébano antes del 1 de enero y, al final de febrero, la cifra está en 18 casos.

Ébano tiene tres casos, Aquismón, El Naranjo, San Vicente y Tamasopo, Tamuín y Xilitla tienen dos casos, cada uno; Ciudad Valles y Tanquián tienen un caso, así como el municipio de Zona Media, Lagunillas.

Esto quiere decir que en promedio, ha habido ocho miasis por mes, en esta nueva oleada de infecciones que provienen del sureste del país.

