logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sesionó Comisión de Honor y Justicia de la DGSPyTM

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Sesionó Comisión de Honor y Justicia de la DGSPyTM

CIUDAD VALLES.- Sesionó la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el salón de Cabildo, luego de meses sin llevar a cabo sesiones.

Ayer al mediodía, luego de más de un trimestre, la Comisión se reunió con la finalidad de tratar el tema de tres policías que terminaron su periodo laboral y a los que no se les ha iniciado su proceso de jubilación y de liquidación.

En la reunión, de acuerdo con el director de la Policía Municipal, José Juan Herrera Sierra y el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán no se tocó ningún tema sobre los policías extorsionadores ni sobre un presunto caso de robo de un par de policías en contra de un agente de la Ministerial en retiro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adolescentes insisten en fugarse con el novio
Adolescentes insisten en fugarse con el novio

Adolescentes insisten en fugarse con el novio

SLP

Redacción

Choca moto contra una camioneta
Choca moto contra una camioneta

Choca moto contra una camioneta

SLP

Jesús Vázquez

Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete
Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete

Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete

SLP

Jesús Vázquez

Conmemoran centenario de Guerra de los Cristeros

Invitan a carrera Corre por tus riñones
Invitan a carrera Corre por tus riñones

Invitan a carrera Corre por tus riñones

SLP

Carmen Hernández