Sesionó Comisión de Honor y Justicia de la DGSPyTM

CIUDAD VALLES.- Sesionó la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el salón de Cabildo, luego de meses sin llevar a cabo sesiones.

Ayer al mediodía, luego de más de un trimestre, la Comisión se reunió con la finalidad de tratar el tema de tres policías que terminaron su periodo laboral y a los que no se les ha iniciado su proceso de jubilación y de liquidación.

En la reunión, de acuerdo con el director de la Policía Municipal, José Juan Herrera Sierra y el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán no se tocó ningún tema sobre los policías extorsionadores ni sobre un presunto caso de robo de un par de policías en contra de un agente de la Ministerial en retiro.