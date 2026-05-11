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Sin cambios, operatividad del parque Tantocob

Por Redacción

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Sin cambios, operatividad del parque Tantocob

CIUDAD VALLES.- No cambiarán operaciones en Tantocob y seguirá la entrada como se acostumbra, refirió David Medina Salazar, alcalde de Valles. 

El parque Tantocob fue inaugurado el 1 de noviembre de 2017 por el entonces Gobernador, Juan Manuel Carreras López y forma parte de la red de parques Tangamanga, por eso ante la información que apuntaba a que cambiarían las reglas de operación en los parques potosinos, hubo dudas sobre el que se encuentra en Fray Andrés de Olmos. 

El alcalde dijo que el parque está en comodato y que no habría ningún cambio de operación, sino que seguirá en los mismos horarios y con las mismas reglas dadas a conocer antes.

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