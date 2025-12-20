logo pulso
Estado

Subirá precio de tortilla, golpe a la economía familiar

El regalo navideño para la población; entraría en vigor la próxima semana

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Subirá precio de tortilla, golpe a la economía familiar

Ciudad Valles.- La tortilla podría subir a partir del inicio de la semana que entra, en Valles, debido a un acuerdo entre empresarios del ramo. 

La fluctuante situación del precio del maíz, así como de los insumos para la fabricación de la tortilla en los casi 100 establecimientos vallenses dedicados a vender este producto, de primera necesidad, habrían impelido a los dueños de tortillerías a pensar en el aumento del kilo un ocho por ciento, es decir, alrededor de dos pesos. 

El promedio de costo por kilo en Valles es de 25 pesos, aunque hay algunas negociaciones que ofrecen la tortilla a 24 pesos, sin embargo, la gran mayoría de los vallenses terminaría pagando un aproximado de 27 pesos, a partir del lunes o martes de la semana que entra, justo antes de Navidad. 

Los tortilleros han argumentado que la motivación del costo nuevo tiene que ver con los gastos de producción, no a ningún capricho de oferta desmedida.

