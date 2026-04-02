Sujeto agresivo propina brutal golpiza a su pareja

RIOVERDE.- Un sujeto fue detenido por tentativa de feminicidio en el Ejido Puente del Carmen, luego de que fuera denunciado por parte de su víctima.

Los hechos ocurrieron en la Colonia San Juan, en el Ejido Puente del Carmen, cuando una mujer sufrió severa golpiza de manos de su pareja, por lo que vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia por las lesiones que le ocasionó a la mujer.

Al lugar acudiendo elementos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención a la mujer, mientras que el sujeto fue detenido por elementos de la Guardia Civil Municipal, quienes trasladaron a Germán, de 35 años de edad, con domicilio en la calle Emiliano, para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

Mientras tanto la Fiscalía da seguimiento a las investigaciones, por la presunta responsabilidad en el grado de tentativa de feminicidio.

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