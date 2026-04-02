logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL PÁDEL, SU PASIÓN

Fotogalería

EL PÁDEL, SU PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sujeto agresivo propina brutal golpiza a su pareja

Por Carmen Hernández

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Sujeto agresivo propina brutal golpiza a su pareja

RIOVERDE.- Un sujeto fue detenido por tentativa de feminicidio en el Ejido Puente del Carmen, luego de que fuera denunciado por parte de su víctima.  

Los hechos ocurrieron en la Colonia San Juan, en el Ejido Puente del Carmen, cuando una mujer sufrió severa golpiza de manos de su pareja, por lo que vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia por las lesiones que le ocasionó a la mujer. 

Al lugar acudiendo elementos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención a la mujer, mientras que el sujeto fue detenido por elementos de la Guardia Civil Municipal, quienes trasladaron a Germán, de 35 años de edad, con domicilio en la calle Emiliano, para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia. 

Mientras tanto la Fiscalía da seguimiento a las investigaciones, por la presunta responsabilidad en el grado de tentativa de feminicidio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere joven en accidente sobre bulevar de Valles
Muere joven en accidente sobre bulevar de Valles

Muere joven en accidente sobre bulevar de Valles

SLP

Huasteca Hoy

Joven obrero falleció tras choque en motocicleta.

Mueren obreros arrollados por maquinaria en Aquismón
Mueren obreros arrollados por maquinaria en Aquismón

Mueren obreros arrollados por maquinaria en Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

Falla en maquinaria provocó que una compactadora avanzara sin operador.

Registra Rioverde 143 incendios de pastizales
Registra Rioverde 143 incendios de pastizales

Registra Rioverde 143 incendios de pastizales

SLP

Carmen Hernández

Choque deja 4 heridos en carretera Cd. Valles
Choque deja 4 heridos en carretera Cd. Valles

Choque deja 4 heridos en carretera Cd. Valles

SLP

Carmen Hernández