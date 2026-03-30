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Suman 230 incendios forestales en Ciudad Valles

En un par de semanas se disparó la ola de siniestros

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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Suman 230 incendios forestales en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Van 230 incendios en zona urbana y forestales, de acuerdo con números de Protección Civil Municipal (PCM).

El director de esta instancia, Miguel Ángel Sánchez Hernández dio a conocer que hay 230 incendios hasta este domingo 29 de marzo, es decir, en un par de semanas hubo 15 conflagraciones más, luego de dos meses de yesca y de quemazones.

El director de PC refirió que las quemas que han estado combatiendo en los últimos días se deben a la eliminación de basura y a la limpieza de terrenos.

Esta cantidad de incendios refiere que ha habido en promedio cuatro incendios por día desde los inicios de febrero. 

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