Surge otro caso de gusano barrenador

Otro vacuno infectado en el municipio de San Martín

Por Redacción

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Surge otro caso de gusano barrenador

CIUDAD VALLES.- En tres días aumentó otro caso de miasis en animales de la Huasteca potosina; la más reciente infección fue en el municipio de San Martín.

El jueves 15 de enero, la cantidad de animales infectados por la mosca del gusano barrenador eran seis, dos casos por municipio en Ébano, Tamuín y San Vicente y uno de los argumentos que se barajaron para hablar del brote fue la cercanía de Veracruz, estado con muchas más miasis que San Luis Potosí.

No obstante, este fin de semana resultó positivo otro vacuno, hasta los confines del sur de la Huasteca, en San Martín y podría contabilizarse uno más en Tampacán, cerca del primero de los municipios.

En la reunión del 8 de enero del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se habló sobre el alcance de la mosca, sin embargo, no se ha tocado el tema del traslado de ganado desde el sur del país, donde la miasis apareció a mediados del año pasado. 

