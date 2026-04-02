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Suspenden servicios en el Ayuntamiento

Por Carmen Hernández

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Suspenden servicios en el Ayuntamiento

RIOVERDE.- Este jueves y viernes suspenderán servicios en la Presidencia Municipal, los trabajadores gozarán de días de asueto para reanudar servicios el próximo lunes, aunque habrá guardias en algunos departamentos para atender cualquier contingencia. 

Derivado de la Semana Santa, los días jueves y viernes oficinas del Ayuntamiento estarán cerradas, solo habrá guardias en algunas dependencias. 

Es por ello que se le pide a la población que extreme sus precauciones, para la realización de los trámites que requiera realizar, pues deberá esperar hasta el lunes, pues no habrá atención durante el fin de semana.  

Las actividades se estarán reanudado el lunes, en el horario habitual de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 

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Pero habrá dependencias como Protección Civil, Turismo y la Guardia Civil Municipal que estarán brindando atención, ya que personal mantiene un operativo en los parajes turísticos y lo que será el Viacrucis viviente, que iniciará este viernes en el atrio de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría.

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