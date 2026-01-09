logo pulso
Por Redacción

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Taxímetros van porque van: SCT

CIUDAD VALLES.- Los taxímetros van sí o sí, dijo la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria dijo que hay tres empresas que expondrán las características de sus dispositivos y que habrán de ver cuál es la que más conviene a los taxistas de Valles, dada la naturaleza de este municipio.

Dijo que menos del uno por ciento de los taxistas está en contra y que seguramente son los que cobran de más o ejercen malas prácticas en el servicio.

Dijo que el taxímetro es una determinación de la autoridad y que el aparato, que tendrá un costo de alrededor de tres mil pesos, será costeado por los mismos taxistas.

Refirió que se cobrará en relación al kilómetro y el tiempo que se recorra o dure la carrera y que el mismo usuario al ver que las carreras tienen costos más justos, harán más uso del coche de alquiler.

Aunque todavía no hay fecha para la implementación general de los dispositivos, es un hecho que darán el servicio así.

