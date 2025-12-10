logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Taxistas aumentan tarifas sin aviso

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Taxistas aumentan tarifas sin aviso

CIUDAD VALLES.- Ciudadanos comienzan con quejas porque los taxistas aumentaron la tarifa que habían mantenido durante todo el año, sin anuncio de aumento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Desde hace más de una semana, ha habido quejas de personas que viven en el sur de la ciudad, como El Gavilán o Las Huastecas, a quienes les cobraban 80 pesos por carrera, desde el centro, pero desde hace unos días, la tarifa subió a 90 o 100 pesos.

La SCT no ha hecho público ningún incremento en tarifas, además de que éstas entran en vigor hasta el año fiscal siguiente a cuando se haría la propuesta.

En el mismo tenor se encuentran personas que viven en La Pimienta, El Carmen o la Pancho Villa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los taxistas no han explicado nada, solamente que los insumos cada vez son más caros. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apoyan los Bomberos para recolectar tapitas
Apoyan los Bomberos para recolectar tapitas

Apoyan los Bomberos para recolectar tapitas

SLP

Jesús Vázquez

Inician encuestas de los aspirantes a la gubernatura
Inician encuestas de los aspirantes a la gubernatura

Inician encuestas de los aspirantes a la gubernatura

SLP

Redacción

Llaman a vallenses para preguntarles su preferencia, de varias opciones

Arranca operativo Guadalupe Reyes
Arranca operativo Guadalupe Reyes

Arranca operativo Guadalupe Reyes

SLP

Carmen Hernández

Se reforzará vigilancia en todos los sectores de la ciudad

Trueno de cuetes causa paranoia en mascotas
Trueno de cuetes causa paranoia en mascotas

Trueno de cuetes causa paranoia en mascotas

SLP

Jesús Vázquez