Taxistas aumentan tarifas sin aviso
CIUDAD VALLES.- Ciudadanos comienzan con quejas porque los taxistas aumentaron la tarifa que habían mantenido durante todo el año, sin anuncio de aumento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Desde hace más de una semana, ha habido quejas de personas que viven en el sur de la ciudad, como El Gavilán o Las Huastecas, a quienes les cobraban 80 pesos por carrera, desde el centro, pero desde hace unos días, la tarifa subió a 90 o 100 pesos.
La SCT no ha hecho público ningún incremento en tarifas, además de que éstas entran en vigor hasta el año fiscal siguiente a cuando se haría la propuesta.
En el mismo tenor se encuentran personas que viven en La Pimienta, El Carmen o la Pancho Villa.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los taxistas no han explicado nada, solamente que los insumos cada vez son más caros.
no te pierdas estas noticias
Inician encuestas de los aspirantes a la gubernatura
Redacción
Llaman a vallenses para preguntarles su preferencia, de varias opciones
Arranca operativo Guadalupe Reyes
Carmen Hernández
Se reforzará vigilancia en todos los sectores de la ciudad