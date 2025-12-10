Taxistas aumentan tarifas sin aviso

CIUDAD VALLES.- Ciudadanos comienzan con quejas porque los taxistas aumentaron la tarifa que habían mantenido durante todo el año, sin anuncio de aumento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Desde hace más de una semana, ha habido quejas de personas que viven en el sur de la ciudad, como El Gavilán o Las Huastecas, a quienes les cobraban 80 pesos por carrera, desde el centro, pero desde hace unos días, la tarifa subió a 90 o 100 pesos.

La SCT no ha hecho público ningún incremento en tarifas, además de que éstas entran en vigor hasta el año fiscal siguiente a cuando se haría la propuesta.

En el mismo tenor se encuentran personas que viven en La Pimienta, El Carmen o la Pancho Villa.

Los taxistas no han explicado nada, solamente que los insumos cada vez son más caros.