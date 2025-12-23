logo pulso
'Tecmol' busca habilitar sus patrullas pese a que es ilegal

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 23, 2025 03:16 p.m.
A
Foto: FB

Foto: FB

José Luis Romero Calzada, conocido como "Tecmol", presumió a través de sus redes sociales la adquisición de un vehículo rotulado como "Tecmol Patrulla Ciudadana", con el cual anunció la creación de un supuesto esquema de vigilancia en Ciudad Valles.

En una publicación en Facebook, el exdiputado detalló que serán tres automóviles de este tipo y dos unidades tipo RZR las que conformarán las llamadas "patrullas ciudadanas", que, según afirmó, cuidarán a la población.

"3 carros así y dos razer serán las patrullas ciudadanas en Valles que cuidarán a ti, a tus hijos y tu familia para que las identifiques bien", escribió Romero Calzada en una de sus publicaciones. Previamente, compartió otra imagen en la que aparece un vehículo Polaris RZR Pro R, color negro con verde, identificado de la misma manera como "patrulla ciudadana".

En otra publicación, Romero Calzada aseguró que estas unidades comenzarán a operar a mediados de enero y lanzó un mensaje directo en el que criticó la gestión del alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, también militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). "A mediados de enero estas serán dos de las patrullas ciudadanas de Valles para defenderlos y hacer lo que David no pudo, lo haré yo con (huevos)", publicó.

A diferencia de las patrullas oficiales de tránsito o seguridad pública, que cuentan con atribuciones legales para realizar labores de vigilancia y atención a emergencias, esta iniciativa no corresponde a una entidad policial ni de seguridad pública reconocida. Se trata de un proyecto particular que, de acuerdo con el contexto de las publicaciones, parece estar más vinculado a actividades sociales y de promoción personal o política.

En San Luis Potosí, la Ley de Tránsito del Estado establece de manera específica la prohibición del uso de torretas y dispositivos luminosos en vehículos particulares, conforme a las reformas recientes al Artículo 72 vigentes en 2025.

La normativa señala que las sirenas y torretas con luces rojas, blancas, azules y ámbar son de uso exclusivo para unidades de emergencia o seguridad pública con autorización expresa.

El incumplimiento puede derivar en multas económicas y la retención del vehículo, con sanciones estimadas de aproximadamente 2 mil 171 pesos por uso de torretas y mil 85 pesos por luces de estrobo, considerando el valor actualizado de la UMA en 113.14 pesos.

Desconoce el Gober quién le da las despensas a Tecmol

Llama a Romero Calzada a que modere su comportamiento

