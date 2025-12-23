logo pulso
Estado

Tormenta causa daños en la huasteca

Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Tormenta causa daños en la huasteca

CIUDAD VALLES.- La lluvia intensa de este lunes 22 de diciembre provocó inundaciones de arroyos y deslizamientos de tierra como en plena temporada de lluvias. Los municipios que reportaron inundaciones de puentes y deslaves fueron Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz. 

Temprano en la madrugada, los truenos resonaron en toda la región por un flujo de humedad del Golfo de México y, una hora antes del amanecer se soltó la lluvia con fuerza inusitada para ser el inicio del invierno. 

En la comunidad de Barrancón el agua del arroyo que está a tres kilómetros de la cabecera municipal, sobrepasó el puente, incomunicando por horas a los habitantes de ese lugar. 

En Coxcatlán, el arroyo que proviene del barrio La Carolina por poco y se lleva puestos de venta ambulante, debido al arrastre que llevó. 

En Tancanhuitz hubo necesidad de labores de mantenimiento, porque el chaparrón aflojó la tierra, que se deslizó a la cinta asfáltica.

