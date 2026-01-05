Un gran éxito, el concurso de enchiladas

Ciudad Fernández.- Todo un éxito resultó el concurso de enchiladas que se realizó en la plaza principal del municipio, se premiaron los primeros lugares luego de un consenso .

El evento reunió a mujeres que se dedican a la preparación de las enchiladas que ofrecen en venta en diversos sectores de la ciudad, con guisos especiales papas con chorizo, queso, salsa de tomate, además se les agrega repollo o lechuga.

El concurso se realizó en la plaza principal, donde también se ofrecieron en venta enchiladas, además de degustarlas con un guiso especial, en el concurso participaron 5 mujeres.

El primer lugar lo obtuvo Ana María, de la Cenaduría Juárez, quien recibió 3 mil pesos, el segundo lugar fue un premio de 2 mil pesos siendo la ganadora Martha Lorena Rivera y el tercer lugar fue para Bernarda García de la Cenaduría La Güera, con un premio de mil pesos.

Los presentes pudieron degustar las enchiladas preparadas como lo solicitaron.