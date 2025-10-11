logo pulso
Urgen a CEPC apoyo para evacuar colonia en San Vicente

Vecinos de la Movimiento Huasteco suben a los techos ante la falta de ayuda

Por Huasteca Hoy

Octubre 11, 2025 10:40 a.m.
A
Fotos: Huasteca Hoy

Fotos: Huasteca Hoy

SAN VICENTE.- Los habitantes de Movimiento Huasteco, en San Vicente ya no tienen a dónde ir y la mañana de este sábado subieron a los techos de sus casas. Se quedaron esperando información o que les ayudaran a evacuar.

Los habitantes de este lugar, cercanos a La Sagrada Familia y Rincón Brujo, tuvieron que subir a los techos de sus casas, porque ya no tienen donde pisar tierra, debido a que el Moctezuma rebasó su escala crítica desde ayer a mediodía y sus aguas ascendieron implacablemente hasta orillarlos a subir a sus casas.

Irene Reyes, Arcadia Josefa y Cipriano del Ángel relatan que estaban esperando que les mandaran información o que les ayudaran a ir por ellos, sin embargo, no se ha aparecido Protección Civil, según denuncian. 

Fotos: Huasteca Hoy 

La jornada del viernes, el Gobernador y una extensa comitiva de operarios de la Sedena y de su administración visitaron varios puntos de San Vicente para la entrega de despensas, pero no habrían acudido a Movimiento Huasteco ni a las otras dos poblaciones.

El nivel del Moctezuma alcanzó hasta los 145 metros de escala la jornada de este viernes, cuatro más que la máxima, es decir, subió cuatro metros más que cuando las aguas comienzan a ser un riesgo.

Cierran transitada calle para reparar red de drenaje