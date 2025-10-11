Caos vial en zona centro de la ciudad

Matehuala.- Ayer desde temprana hora se cerró la vialidad en la calle Constitución en la zona centro de la ciudad, debido a trabajos que realizaba personal de Servicios de Aguas Potable, Alcantarillado y Saneamiento, quienes estuvieron reparando la red de drenaje y tuvieron que cortar el pavimento, lo que provocó severo caos vial, pues muchos automovilistas y motociclistas circulan por esta arteria.

Los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje requirieron que cerrará la calle y se colocó una cinta color amarilla, pies los trabajos requerían de varias horas para poder rehabilitar problemas que había en la red de drenaje.

Otros de los afectados fueron los taxistas que se colocan en la calle Constitución, que enfrentaron muchos problemas parar salir, por lo que optaron por el uso de vías alternas, pues durante todo el día estuvo cerrada la arteria.

Comerciantes también se quejaron, dijeron que las obras afectaron sus ventas, tuvieron pocos ingresos durante el día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí