Vacunan a alumnos contra el VPH

Personal de Jurisdicción Sanitaria acude a las escuelas

Por Jesús Vázquez

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Vacunan a alumnos contra el VPH

Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria número II lleva a cabo la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, la cual están aplicando a todos los niños y niñas de 9 a 19 años de edad, por lo que exhortan a la población a llevar a vacunar a sus hijos para prevenir esta enfermedad.

La campaña será hasta el 19 de diciembre, para proteger a los niños y niñas de 9 a 19 años de edad contra el virus del papiloma humano, por lo que personal de la Jurisdicción ha estado visitando las escuelas para vacunar a todos los menores, solo piden a los padres de familia que para vacunar a su hijos e hijas, firmen el permiso que debe ser entregado en las escuelas. 

Las personas pueden acudir a los centros de salud a vacunarse, pueden vacunar a los niños y niñas, contra el VPH, para evitar estas enfermedades se pide vacunar a los niños de 8 a 19 años de edad, también jóvenes y jovencitas de 9 a 19 años de edad, en protocolo de atención por haber sido víctimas de una violación. 

También se debe vacunar las personas con cisgénero y transgénero de 11 a 49 años de edad que viven con VIH, además hay que proteger a adolescentes de sexo femenino y masculino de 12 a 16 años de edad que no huyan recibido ninguna dosis previamente.

Se recuerda a la población que esta vacuna es gratuita, están accediendo a las escuelas, y si no han ido a sus escuelas pueden acudir a las instalaciones de Jurisdicción Sanitaria y a los centros de salud.

