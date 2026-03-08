Vallenses, con bajo nivel educativo

CIUDAD VALLES.- Hay casi 13 mil 500 personas que no saben leer ni escribir en Valles y 36 mil 800 no tienen la secundaria terminada, de acuerdo con el coordinador de Zona 06 del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), Irineo Luis Morán Hernández.

Durante el anuncio de una nueva disposición para que los maestros se unan a la cruzada para bajar el analfabetismo a menos del 4 por ciento, marca impuesta por la Secretaría de Educación Pública, a través de un programa al que se pueden dar de alta en la página de la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), el docente reveló además que 36 mil 800 personas mayores de 15 años no tienen terminado o ni siquiera empezado el nivel de secundaria.

La cifra de 13 mil 470 analfabetas, significa el siete por ciento del total de la población de Valles, mientras que los que no tienen secundaria son el 19 por ciento de todos los vallenses, es decir, uno de cada cinco habitantes de esta localidad solamente tienen concluida la primaria.