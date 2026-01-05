logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Vándalos provocan daños en panteón

Roban reliquias y dañan tumbas

Por Redacción

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Vándalos provocan daños en panteón

CIUDAD VALLES.- Abrieron una malla lateral del Panteón de la colonia Hidalgo y se quejan de que entran personas ajenas a robar o a hacer destrozos en el camposanto.

Como "Juan por su casa" entran todo tipo de personas al interior del cementerio, ante la mirada de los vecinos de la calle Pujal, debido a una remoción de la malla ciclónica que separa la calle del panteón, porque la entrada de estas personas es para hacer desmanes, robar reliquias y dañar tumbas, a manera de vandalismo.

Aunque se ha notificado esa situación de parte de familiares de difuntos que tienen su última morada en ese lugar, no ha habido respuesta alguna por parte de la dirección y los desmanes continúan.

Se espera que autoridades tomen cartas en el asunto y se repare la malla para que ya no puedan introducirse al camposanto los vándalos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí



Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes
Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes

Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes

SLP

Carmen Hernández

Invitan a la población a cooperar donando un juguete

Operativo de seguridad durante la Feria regional
Operativo de seguridad durante la Feria regional

Operativo de seguridad durante la Feria regional

SLP

Carmen Hernández

Hoy será inaugurada, luego de coronar a la reina del evento

Invita ICAT a varios cursos
Invita ICAT a varios cursos

Invita ICAT a varios cursos

SLP

Carmen Hernández

Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos
Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos

Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos

SLP

Redacción