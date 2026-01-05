Vándalos provocan daños en panteón

CIUDAD VALLES.- Abrieron una malla lateral del Panteón de la colonia Hidalgo y se quejan de que entran personas ajenas a robar o a hacer destrozos en el camposanto.

Como "Juan por su casa" entran todo tipo de personas al interior del cementerio, ante la mirada de los vecinos de la calle Pujal, debido a una remoción de la malla ciclónica que separa la calle del panteón, porque la entrada de estas personas es para hacer desmanes, robar reliquias y dañar tumbas, a manera de vandalismo.

Aunque se ha notificado esa situación de parte de familiares de difuntos que tienen su última morada en ese lugar, no ha habido respuesta alguna por parte de la dirección y los desmanes continúan.

Se espera que autoridades tomen cartas en el asunto y se repare la malla para que ya no puedan introducirse al camposanto los vándalos.

