Vehículo se incendia en Ciudad Valles durante la madrugada

CIUDAD VALLES. Un vehículo se incendió por causas hasta el momento desconocidas en el fraccionamiento Villa Brisa; las pérdidas fueron totales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo, cuando los vigilantes de la CTM recibieron el reporte de un incendio en la calle Oklahoma, casi esquina con Washington, en el sector mencionado.

Al confirmar la situación, solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos. Se trataba de un automóvil marca Mazda que se encontraba estacionado frente a un domicilio.

De acuerdo con los indicios, el fuego habría iniciado en el área del motor, por lo que se presume que pudo haberse originado a causa de un cortocircuito o una falla mecánica.

Vecinos y vigilantes intentaron sofocar las llamas, pero no lo lograron. Posteriormente, arribaron los Bomberos, quienes en minutos lograron controlar la situación.

Cabe señalar que las pérdidas fueron prácticamente totales, ya que toda la parte del motor quedó consumida por el fuego.