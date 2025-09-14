Carece de tomógrafo el Hospital General

CIUDAD VALLES.- No hay servicio de tomografía otra vez en el Hospital General de Valles, parientes y unidades médicas han tenido que trasladar a pacientes a otros lugares para hacer ese estudio médico que requieren.

Al menos en tres ocasiones en los últimos días ha habido necesidad de mandar a igual número de pacientes a que les hagan imágenes detalladas de lesiones o enfermedades, ya que el que se encuentra en el Hospital no ha estado dando la función, a pesar de que fue una de las primeras inversiones del Gobierno de Ricardo Gallardo, antes de que el Hospital fuera federalizado en 2023.

Este problema ha hecho que en muchos casos, los diagnósticos no estén a tiempo y que se complique el estado de salud de algunos pacientes.

Por lo que es una urgencia que se invierta en la reparación del aparato, ante las necesidades que representa para un diagnóstico de pacientes que están enfermos.

