logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Carece de tomógrafo el Hospital General

La salud de pacientes empeora ante la falta de un estudio que requieren

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Carece de tomógrafo el Hospital General

CIUDAD VALLES.- No hay servicio de tomografía otra vez en el Hospital General de Valles, parientes y unidades médicas han tenido que trasladar a pacientes a otros lugares para hacer ese estudio médico que requieren. 

Al menos en tres ocasiones en los últimos días ha habido necesidad de mandar a igual número de pacientes a que les hagan imágenes detalladas de lesiones o enfermedades, ya que el que se encuentra en el Hospital no ha estado dando la función, a pesar de que fue una de las primeras inversiones del Gobierno de Ricardo Gallardo, antes de que el Hospital fuera federalizado en 2023.

Este problema ha hecho que en muchos casos, los diagnósticos no estén a tiempo y que se complique el estado de salud de algunos pacientes.

Por lo que es una urgencia que se invierta en la reparación del aparato, ante las necesidades que representa para un diagnóstico de pacientes que están enfermos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se incendia auto en la carretera
Se incendia auto en la carretera

Se incendia auto en la carretera

SLP

Redacción

Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec
Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec

Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec

SLP

Jesús Vázquez

Carece de tomógrafo el Hospital General
Carece de tomógrafo el Hospital General

Carece de tomógrafo el Hospital General

SLP

Redacción

La salud de pacientes empeora ante la falta de un estudio que requieren

Ofrecerán pláticas sobre testamento
Ofrecerán pláticas sobre testamento

Ofrecerán pláticas sobre testamento

SLP

Carmen Hernández

El foro será ofrecido por una notaria pública