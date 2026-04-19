Ventarrón provoca desplome de árbol

Matehuala.- Debido a los fuertes vientos que se han registrado en la ciudad, un mezquite cayó sobre el Bulevar Libertad. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales a un automóvil que estaba estacionado cerca del lugar.

Los hechos ocurrieron en la colonia Olivar de las Ánimas, donde los vecinos escucharon un fuerte estruendo y al salir de sus casas vieron que se trataba de un mezquite que se había caído, por lo que pidieron apoyo para reportar lo ocurrido y solicitar que lo retiraran, ya que este Bulevar es muy transitado para viajar a la comunidad de Sacramento.

Al lugar acudieron trabajadores del departamento de Ecología con equipo especial para cortar el árbol y comenzar a retirarlo de la calle, de esta manera regresó el tráfico vehicular a la normalidad, pues no podían pasar vehículos por la zona. Además, es un sitio muy concurrido, ya que esa calle conduce a varias comunidades.

No hubo personas lesionadas, pero sí un automóvil dañado, ya que el mezquite cayó encima del vehículo y le causó daños materiales.

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Ante esta situación, se pide a la población reportar los árboles que estén en peligro de caer para retirarlos.

Asimismo, se recomienda a la gente resguardarse si está lloviendo o haciendo viento para evitar accidentes.