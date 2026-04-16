Verifican paraje de Los Peroles

RIOVERDE.- Se realizó una inspección en el paraje Los Peroles la cual fue destinada como área para la conservación del sitio de recreación, así como un permiso para el uso y aprovechamiento de agua. El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, dio a conocer que acudieron a la comunidad de San Francisco y se realizó una inspección al paraje los Peroles, donde se encuentran ubicados los árboles milenarios Pepe y Maximina.

El objetivo es que el paraje Los Peroles sea destinado voluntariamente para la conservación.

En el evento estuvieron presentes personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría Agraria, Sedarh, el Comisariado Ejidal. En el Salón ejidal se les entregó, en una ceremonia, un permiso para el uso y aprovechamiento del agua de los Peroles por parte de la Conagua.