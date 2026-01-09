Violenta mujer propina golpiza a una fémina
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una mujer sufrió tremenda golpiza de parte de energúmena fémina cuando se encontraban en un domicilio y empezaron a discutir y de los gritos terminaron con la agresión física, en el Ejido del Refugio, la afectada tuvo que ser trasladada a una clínica a recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.
Los hechos ocurrieron en la calle Abasolo y San Martín, cuando una mujer se encontraba en su domicilio con otra fémina, cuando comenzaron a discutir, de los insultos pasaron a los golpes, hasta que fueron separadas.
La mujer sufrió severos golpes, por lo que la familia solicitó la intervención de paramédicos de Protección Civil.
La mujer fue trasladada a recibir atención médica, debido a la gravedad de las lesiones, mientras que la violenta fémina se retiró del domicilio como si nada hubiera ocurrido.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles
Huasteca Hoy
Entró a estado de coma y fue llevada al Hospital General de Zona 6 del IMSS
Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala
Jesús Vázquez
Se hizo un recorrido con la imagen del santo patrono