logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Violenta mujer propina golpiza a una fémina

Por Carmen Hernández

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Violenta mujer propina golpiza a una fémina

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una mujer sufrió tremenda golpiza de parte de energúmena fémina cuando se encontraban en un domicilio y empezaron a discutir y de los gritos terminaron con la agresión física, en el Ejido del Refugio, la afectada tuvo que ser trasladada a una clínica a recibir atención médica debido a las lesiones sufridas. 

Los hechos ocurrieron en la calle Abasolo y San Martín, cuando una mujer se encontraba en su domicilio con otra fémina, cuando comenzaron a discutir, de los insultos pasaron a los golpes, hasta que fueron separadas. 

La mujer sufrió severos golpes, por lo que la familia solicitó la intervención de paramédicos de Protección Civil. 

La mujer fue trasladada a recibir atención médica, debido a la gravedad de las lesiones, mientras que la violenta fémina se retiró del domicilio como si nada hubiera ocurrido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles
Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles

Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Entró a estado de coma y fue llevada al Hospital General de Zona 6 del IMSS

Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala
Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala

Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Se hizo un recorrido con la imagen del santo patrono

Agua, reclaman los habitantes de Valles
Agua, reclaman los habitantes de Valles

Agua, reclaman los habitantes de Valles

SLP

Redacción

Se pulveriza tubería de drenaje
Se pulveriza tubería de drenaje

Se pulveriza tubería de drenaje

SLP

Redacción

Aguas residuales deberán soportar los vecinos del bulevar L. Cárdenas