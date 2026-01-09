Violenta mujer propina golpiza a una fémina

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una mujer sufrió tremenda golpiza de parte de energúmena fémina cuando se encontraban en un domicilio y empezaron a discutir y de los gritos terminaron con la agresión física, en el Ejido del Refugio, la afectada tuvo que ser trasladada a una clínica a recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron en la calle Abasolo y San Martín, cuando una mujer se encontraba en su domicilio con otra fémina, cuando comenzaron a discutir, de los insultos pasaron a los golpes, hasta que fueron separadas.

La mujer sufrió severos golpes, por lo que la familia solicitó la intervención de paramédicos de Protección Civil.

La mujer fue trasladada a recibir atención médica, debido a la gravedad de las lesiones, mientras que la violenta fémina se retiró del domicilio como si nada hubiera ocurrido.

