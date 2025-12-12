Violento individuo amenaza a vecinos

CIUDAD VALLES.- En la colonia Real Campestre llueven demandas contra un hombre que ha amenazado de muerte a sus vecinos e incluso con violarlos y las autoridades se han negado a actuar, según uno de los amenazados.

Jonathan Rubio Vázquez vive en la Avenida de la Montaña, donde las casas de él y de sus vecinos, comparten un espacio que cuenta con una galera y que un empresario guarda camiones que conduce Arturo N., un hombre que desde hace año y medio atormenta con ruidos de faena y motores de grandes vehículos, desde la madrugada, a los que intentan dormir en las casas-habitación de ese sitio.

Las reclamaciones de los vecinos fueron contestadas por Arturo N. con amenazas de muerte y con advertencias hechas directamente a las vecinas de que las violará.

Hay cuatro denuncias vivas en la Fiscalía General del Estado por el delito de amenazas y agresiones, puesto que una de las avecindadas asegura haber sido violada, pero Jonathan se frustra porque nadie hace nada contra el amenazador y aunque mandan patrullas, no hay ningún arreglo, porque los elementos policíacos afirman que solamente podrían detener en flagrancia al infractor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo que extraña a los vecinos es que no hay ninguna intervención de las autoridades y la razón podría ser porque el patrón del trabajador violento, Guillermo Ramiro Figueroa ha sido proveedor de construcción del Ayuntamiento.

La tensión continua y las amenazas del molesto nuevo vecino no han cesado. Los afectados han manifestado estar cansados de esa situación.