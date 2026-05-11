Violento sujeto agrede a su esposa

RIOVERDE.- Violento sujeto agrede a su pareja en el Ejido de San Marcos, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Municipal al ser denunciado y detenido en flagrancia.

Los hechos ocurrieron en la calle Porfirio Díaz y Salvador Izar en el Ejido de San Marcos, cuando una mujer de nombre Ofelia de 79 años de edad, fue agredida verbal y físicamente por su marido Floriberto, la víctima recibió varias lesiones en ambos brazos.

Vecinos que se percataron de los hechos, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para que se le brindara apoyo a la mujer que sufrió varias lesiones.

El sujeto fue detenido y turnado a la Fiscalía General del Estado, quien se encargará de aplicar la ley.

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