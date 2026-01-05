logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Violento vecino se dice protegido

Por Redacción

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Violento vecino se dice protegido

CIUDAD VALLES.- El vecino de la Real Campestre que ha estado amenazando a los de la Avenida de la Montaña ataca de nuevo y ahora hasta quema basura. Las denuncias no proceden.

El mismo hombre que fue denunciado por varios avecindados de la colonia de referencia por amenazas de muerte y de violación, sigue causando problemas no solamente de contaminación y de exceso de ruido por quema de basura y por el uso de un área pública como taller, sino que ha empezado a dañar la infraestructura del puente con el que cuenta la colonia.

El sujeto señalado, que tiene al menos cuatro denuncias y que tiene por nombre el de Arturo N., sigue impune debido a que trabaja para una persona que está relacionada con políticos locales. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes
Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes

Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes

SLP

Carmen Hernández

Invitan a la población a cooperar donando un juguete

Operativo de seguridad durante la Feria regional
Operativo de seguridad durante la Feria regional

Operativo de seguridad durante la Feria regional

SLP

Carmen Hernández

Hoy será inaugurada, luego de coronar a la reina del evento

Invita ICAT a varios cursos
Invita ICAT a varios cursos

Invita ICAT a varios cursos

SLP

Carmen Hernández

Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos
Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos

Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos

SLP

Redacción