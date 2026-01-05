Violento vecino se dice protegido

CIUDAD VALLES.- El vecino de la Real Campestre que ha estado amenazando a los de la Avenida de la Montaña ataca de nuevo y ahora hasta quema basura. Las denuncias no proceden.

El mismo hombre que fue denunciado por varios avecindados de la colonia de referencia por amenazas de muerte y de violación, sigue causando problemas no solamente de contaminación y de exceso de ruido por quema de basura y por el uso de un área pública como taller, sino que ha empezado a dañar la infraestructura del puente con el que cuenta la colonia.

El sujeto señalado, que tiene al menos cuatro denuncias y que tiene por nombre el de Arturo N., sigue impune debido a que trabaja para una persona que está relacionada con políticos locales.