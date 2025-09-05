Visita líder nacional del Sindicato del ISSSTE la clínica de Valles

CIUDAD VALLES.– La líder nacional del Sindicato del ISSSTE, Norma Liliana Rodríguez Argüelles, estuvo este martes en el hospital de la institución en este municipio, donde anunció nuevas contrataciones y sostuvo reuniones con la base trabajadora.

Durante su recorrido por distintas áreas del nosocomio, informó que se trabaja en la ampliación de la jornada laboral y la renivelación de las áreas administrativas. Además, confirmó la incorporación de nuevos especialistas: un pediatra nocturno, un urgenciólogo para el turno matutino y otro más para fines de semana.

Tras unas horas en la clínica, Rodríguez Argüelles partió de Ciudad Valles con la intención de visitar otras plazas en la región.

