Visita líder nacional del Sindicato del ISSSTE la clínica de Valles

Norma Liliana Rodríguez Argüelles confirmó la llegada de nuevos especialistas y mejoras laborales.

Por Huasteca Hoy

Septiembre 05, 2025 08:32 p.m.
A
CIUDAD VALLES.– La líder nacional del Sindicato del ISSSTE, Norma Liliana Rodríguez Argüelles, estuvo este martes en el hospital de la institución en este municipio, donde anunció nuevas contrataciones y sostuvo reuniones con la base trabajadora.

Durante su recorrido por distintas áreas del nosocomio, informó que se trabaja en la ampliación de la jornada laboral y la renivelación de las áreas administrativas. Además, confirmó la incorporación de nuevos especialistas: un pediatra nocturno, un urgenciólogo para el turno matutino y otro más para fines de semana.

Tras unas horas en la clínica, Rodríguez Argüelles partió de Ciudad Valles con la intención de visitar otras plazas en la región.

