Voraz incendio en una vivienda

Por Carmen Hernández

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Voraz incendio en una vivienda

Ciudad Fernández.- Cortocircuito provoca incendio en una casa que deja muchos daños materiales en el Ejido Los Llanitos, el fuego fue controlado por elementos de Bomberos y Protección Civil.  

Los hechos ocurrieron en una vivienda en la calle Fortunato Méndez, cuando comenzaron las enormes llamaradas, que de pronto surgieron desconociéndose las causas que las generaron, por lo que la familia solicitó el apoyo a los cuerpos de emergencia, ante la contingencia que enfrentaban. 

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal, quienes de inmediato iniciaron sus labores para combatir el incendio y evitar que se propagaran las llamas. 

El fuego fue provocado por un cortocircuito, por fortuna no hubo personas lesionadas y los daños no han sido cuantificados.

