Vuelca una camioneta con paisanos

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca una camioneta con paisanos

Matehuala.- El jueves por la tarde ocurrió aparatoso accidente al volcarse una camioneta donde viajaban paisanos que venían de Houston y se dirigían a Pachuca, al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal y Cruz Roja para brindarles auxilio a las personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en la carretera 57, en el kilómetro 8 frente al Rodeo 57, donde el conductor de una camioneta en la que viajaba una familia de paisanos perdió el control debido al exceso de velocidad y terminó volcándose, dando dos vueltas y terminó impactándose contra un parachoques que está en la carretera, lo que ayudó a evitar que ocurriera una tragedia. 

Trabajadores que estaban realizando una obra por el lugar acudieron a ayudar a los paisanos, se comunicaron a las corporaciones de auxilio, la camioneta quedó completamente destrozada, les ayudaron a salir del vehículo y apoyaron para rescatar algunas de las cosas que traían.

Al lugar llegaron los elementos de la Cruz Roja quienes les brindaron los primeros auxilios a tres personas, dos hombres y una mujer, quienes son paisanos, se dirigían rumbo a Pachuca, afortunadamente no sufrieron lesiones de gravedad.

También llegaron elementos de la Guardia Civil Estatal para apoyar, se alerta a los paisanos a manejar con precaución para evitar más accidentes en esta temporada vacacional que apenas está iniciando. 

