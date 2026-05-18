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Vuelven conflictos en la Real Campestre

Violento vecino agrede y amenaza a pobladores

Por Redacción

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Vuelven conflictos en la Real Campestre

CIUDAD VALLES.- Recomienzan los conflictos en la colonia Real Campestre, en donde vecinos acusan a uno de los que tiene un taller en el lugar de agredirlos y amenazarlos.

Dos versiones circulan sobre mutuas agresiones en la colonia donde un pleito ha escalado a todos los resquicios legales.

En la primera versión, Eduardo N. iba en su coche y pasó frente a la casa de Arturo N. quien habría golpeado con un tubo los vidrios de la unidad. Esto provocó que un grupo de la familia de Eduardo fueran al exterior de la casa de Arturo a impedir que se fuera, pero este echó de reversa su camioneta pick up y por poco atropellaba a la hija de Eduardo.

La segunda versión, la de Arturo indica que estaba en su casa cuando Eduardo y su familia llegaron a ese lugar y comenzaron a golpear con un bat de béisbol la camioneta del primero, por eso determinó irse de ese lugar.

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Al sitio llegaron policías municipales, pero al no haber flagrancia, no hubo detenidos.

Ambas partes estarían denunciadas mutuamente desde hace tiempo, pero de este hecho del viernes surgirán otras dos, también mutuas.

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