Xilitla, de los sitios más responsables en cuidado del agua

CIUDAD VALLES.- En una Feria Internacional de Turismo, Xilitla fue seleccionado entre los destinos más responsables en el cuidado del agua, de acuerdo con información de Sectur Estatal.

De entre 250 proyectos de gestión sostenible del agua en sitios turísticos de todo el mundo, el de "We love waters of Xiltlla" (Amamos las aguas de Xilitla), ha sido seleccionado para ser presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), del 21 al 25 de enero del año que entra.

El logro fue celebrado por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y la alcaldía de Xilitla, encabezada por Óscar Márquez Plascencia y trata de darle sustentabilidad al agua del lugar turístico más importante de la Huasteca y el mejor lugar para una escapada en familia, de acuerdo con el último evento nacional de turismo de Baja California, por lo que fue proovido en el evento.