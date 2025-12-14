logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Xilitla, de los sitios más responsables en cuidado del agua

El proyecto, seleccionado en Feria Internacional de Turismo

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Xilitla, de los sitios más responsables en cuidado del agua

CIUDAD VALLES.- En una Feria Internacional de Turismo, Xilitla fue seleccionado entre los destinos más responsables en el cuidado del agua, de acuerdo con información de Sectur Estatal.

De entre 250 proyectos de gestión sostenible del agua en sitios turísticos de todo el mundo, el de "We love waters of Xiltlla" (Amamos las aguas de Xilitla), ha sido seleccionado para ser presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), del 21 al 25 de enero del año que entra.

El logro fue celebrado por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y la alcaldía de Xilitla, encabezada por Óscar Márquez Plascencia y trata de darle sustentabilidad al agua del lugar turístico más importante de la Huasteca y el mejor lugar para una escapada en familia, de acuerdo con el último evento nacional de turismo de Baja California, por lo que fue proovido en el evento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inauguran nuevo edificio en el Tecnológico de Ciudad Valles
Inauguran nuevo edificio en el Tecnológico de Ciudad Valles

Inauguran nuevo edificio en el Tecnológico de Ciudad Valles

SLP

Redacción

Según un comunicado oficial, el nuevo inmueble busca ampliar espacios académicos

Ofrecen un curso de elaboración de casitas
Ofrecen un curso de elaboración de casitas

Ofrecen un curso de elaboración de casitas

SLP

Carmen Hernández

Para que mascotas tengan un lugar seguro dónde pernoctar

Todo listo para Caravana del Migrante Potosino
Todo listo para Caravana del Migrante Potosino

Todo listo para Caravana del Migrante Potosino

SLP

Carmen Hernández

Entra a batey primera carga de caña en IPA
Entra a batey primera carga de caña en IPA

Entra a batey primera carga de caña en IPA

SLP

Redacción

El inicio de molienda sigue siendo este lunes