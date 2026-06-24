a todo pulso

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A LA MITAD de la fase de grupos la copa del mundo ha arrojado grandes sorpresas, selecciones de las que no se esperaba nada, que incluso se veían como posibles estorbos y se pronosticaban marcadores de escándalo, han demostrado que a ningún país se le puede menospreciar y menos sin conocerlos. Costa de Marfil, Cabo Verde, Egipto, Austria y Ghana, son de los que han sorprendido sin ser tan sobresalientes, pero sí han roto las quinielas porque todos en el papel los dábamos como víctimas. Sin embargo, hay otros que hasta ahora han decepcionado, Senegal, Ecuador y Uruguay, sobre todo éste último de quienes se decía que de la mano de Marcelo Bielsa sorprenderían ya que al "Loco" se le considera un gran estratega, pero si analizamos lo que Bielsa ha hecho en tres mundiales con tres diferentes selecciones no ha sido nada bueno, es más sólo ha conseguido tres triunfos, no ha ganado mucho en su tan reconocida carrera. Acá en México a nivel de clubes tampoco le fue nada bien y hubo quienes acusaron que el no haberlo hecho el técnico del Tri era el error más grande de la Femexfut, Jesús Martínez dueño del grupo Pachuca se quería quitar la vida "por haber perdido esa gran oportunidad". Es verdad que con Chile en la Copa América sí le fue bien, pero "El Loco" es más filósofo del futbol y tiene unas frases que impactan y sus declaraciones siempre las hace llevando a todos a otro escenario, menos al desempeño de sus equipos en el campo de juego. Ocho equipos no han sumado, insisto hasta la mitad de esta fase, Haití, Uzbequistán, Qatar, Irak, Jordania, Senegal, Túnez y Turquía, pero aún así de acuerdo a los resultados de la jornada tres pudieran sumar tres puntos y aspirar a ser un mejor tercer lugar ya que califican a dieciseisavos los ocho mejores.

MÉXICO logró con su triunfo ante Corea del Sur asegurar el primer lugar de su grupo y mucho se especula que Javier Aguirre podrá hacer cambios para darle juego a los que no han participado o han tenido pocos minutos; las opiniones son encontradas, algunos dicen que sería bueno darle descanso a jugadores que son base, otros comentan que debe de aprovechar y meter Guillermo Ochoa para que tenga su última participación con la selección nacional, pero se imaginan ustedes que si Memo comete un error que influya en el marcador, la opinión pública se acabaría al "Vasco" y qué decir a Ochoa, pero son riesgos que se deben de correr, no sólo con el guardameta, hay otros jugadores que levantan la mano para ser titulares, tal es el caso de Gilberto Mora, Armando González, Alexis Vega, Mateo Chávez y Guillermo Martínez Ayala, qué pasaría si junta a alguno de ellos y la rompe.

AÚN FALTA, pero puede ser que en dieciseisavos México se tope con Cabo Verde y de superarlos muy probablemente sea Inglaterra su rival, aquí no hay que perder de vista que si quieres trascender tienes que ganarle al que sea, al que te toque, y sin miramientos no estar tratando de escoger y pedirle a la diosa fortuna que te allane el camino con uno que en apariencia sea fácil, ya vimos que a las grandes potencias se les indigestaron sus rivales "débiles".

LOS GRANDES siguen haciendo historia, Lionel Messi a pesar de que le perdonaron la expulsión y esta mancha quedara por siempre, es un jugador fuera de serie, ya rompió varios récords y aún tiene varios partidos por delante. Kylian Mbappé es sin duda el motor de Francia, a sus 27 años está muy cerca de superar a Messi como goleador de las copas mundiales, es un delantero con unas virtudes muy variables, resuelve la que sea, qué decir de Erling Haallan, este noruego sensación que apenas con 25 años ya esta escribiendo su nombre en la historia de los mundiales, es letal en el área, intuye las jugadas de gran forma ya fue Bota de Oro en el Mundial Sub 20 de 2019 cuando tenia 19 años, su impresionante físico y fuerza lo hace sobre salir, es un "animal" del área, Cristiano Ronaldo es sin duda un gran ejemplo de tenacidad, un veterano que no se rinde y a pesar que los portugueses no juegan para él, siempre se hace presente, merece todo el reconocimiento a que un deportista aspire. Que tengan un excelente día.

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ricardoperezamaral@hotmail.com