Aguirre evita confirmar titularidad de Ochoa ante República Checa

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Después de vencer a Corea del Sur en Guadalajara y asegurar el primer lugar del Grupo A, comenzaron los rumores que colocaban a Guillermo Ochoa como portero titular ante República Checa en el último partido de la Fase de Grupos para cumplir con un "homenaje" por sus seis presencias en Copas del Mundo. Sin embargo, Javier Aguirre apagó los murmullos y aseguró que no regalará oportunidades.

Aguirre mantiene firme la competencia en la selección mexicana

"Yo lo dije siempre, desde que volví, que no iba a regalar nada, que los que están aquí es por merecimiento propio. Por lesión perdimos a Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón, a Rodrigo Huescas, y a la Selección pues vienen los que están en mejor momento. Lo dije siempre, sin el afán de ser injusto lo fui: soy o seré. Y ustedes pueden estar o no de acuerdo con la lista de 26. Y ahora también con las alineaciones, pero para eso están las mesas de debate. Yo estoy para que entrenen bien, se coordinen bien y ganen partidos", declaró el "Vasco" en conferencia de prensa antes del partido.

Trayectoria y situación actual de Guillermo Ochoa

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Presente en cada Mundial al que México clasificó desde Alemania 2006 —aunque sólo jugó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022— "Memo" confesó hace una semana que, una vez que termine la participación del Tricolor en esta Copa del Mundo, ese será el fin de su carrera como profesional, y a pesar de revelar la noticia entre lágrimas, y que compañeros de Selección como Alexis Vega declaren que les encantaría verlo jugar, eso no le garantiza sumar minutos contra República Checa.

"Efectivamente no sé cuántos jugadores mexicanos han estado en seis Mundiales, así que sí es algo que llena de orgullo, tengo a Rafa Márquez al lado, "Memo" está ahí también con nosotros destilando sabiduría y experiencia, pero hasta el propio "Memo" se cansa de que le hablen, le pregunten, le digan si va a jugar; él está fuerte y en forma, compitiendo, lo veo bien como a Carlos Acevedo y al 'Tala' (Raúl Rangel), no es demagogia, digo lo que siento y es así", agregó Aguirre.

Al final del último entrenamiento, "Memo" sufrió una molestia en la cadera por el mal estado del campo de juego en una de las porterías del Centro de Alto Rendimiento, pero se desestimó cualquier posibilidad de lesión, así que hasta último minuto se mantendrá como una incógnita si Ochoa jugará o no frente a los europeos.