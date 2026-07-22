a todo pulso

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TERMINÓ la Copa Mundial con su nuevo sistema de 48 equipos y en tres países. Parecía que se estaría abaratando la calidad del futbol que veríamos, hicimos anticipados prejuicios diciendo que el desgaste de los viajes mermaría a los jugadores, que iban a haber estadios sin aficionados porque algunos juegos no eran atractivos, que la calidad de algunos países era muy mala y que ciertas naciones no deberían ni de estar en esta justa mundialista; pues sin lugar a dudas nos equivocamos, el hecho de no conocer el futbol que se desarrolla en lugares que no es frecuente ver nos hizo caer en esas imprecisiones y nos deja claro que en el futbol no hay enemigo pequeño.

LA GRAN FINAL todo indicaba que sería un agarrón de época ya que ambos equipos tienen grandes jugadores y llegaban con el ferviente deseo de levantar la copa, por un lado, España muy bien dirigidos y con una defensa que solo había recibido un gol, además de ser quienes desempeñaron un nivel de futbol más constante y la esperanza de que su novel joya Lamine Yamal coronara sus actuaciones con goles. Por otro lado Argentina, siempre aferrados y con el cuchillo en los dientes, siempre jugando a tope y lidereados por Lio Messi que buscaba convertirse en bicampeón, acompañado de jugadores de gran capacidad y un nivel futbolístico que los distingue; algo le pasó a los argentinos que no fueron capaces de desarrollar un juego ni siquiera tantito cerca de lo que se les conoce, fueron borrados por España de una manera muy clara, nunca lograron acomodarse y pelearle de tú a tu al rival, por el contrario, se vieron mermados, fuera de control mental y ahora ni sus marrullerías les alcanzaron para nada. Ganó el futbol, en algo se limpiaron cosas que parecían haber favorecido a los sudamericanos y España es un digno campeón.

LA LIGA MX jugó su jornada uno, en la cual no hubo empates, los visitantes salieron airosos ya que seis de nueve ganaron en patio ajeno y solamente tres locales lograron la victoria. El regreso del Atlante fue con derrota y aquí destacamos que el potosino Eugenio Pizzuto jugó de titular y convirtió el primer gol del torneo, lastimosamente salió por lesión, deseamos que no sea nada que le impida seguir de titular y que este torneo sea de logros y grandes éxitos.

ATLÉTICO DE SAN LUIS. El planteamiento que presenta de inicio el técnico Diego Andrei Mejía fue bueno, con la línea de cinco defensas pudo contener las embestidas que el Cruz Azul hizo en los primeros 18 minutos, puso en la contención a Óscar Macías acompañado por Sébastien Salles-Lamonge que tuvo un buen partido haciendo un señor golazo, aunque luego se presenta la jugada en que comete un penalti que abre el camino al triunfo a los cementeros. El español Rafael Llorente tuvo muy buen debut, mostró cualidades, se supo adaptar rápido a sus compañeros y realiza un gol que nos demuestra que sabe resolver jugadas, esperemos que sea una contratación que sorprenda como ha sucedido con otras llegadas de buenos jugadores. Parece que este puede ser el torneo de David Rodríguez, solamente que requiere regularidad en su desempeño, si logra conservar durante los partidos un buen ritmo, podrá marcar diferencia. Lo malo es que no se supo mantener la ventaja y de una manera dolorosa Cruz Azul derrota a los de casa; es difícil concebir que después de un arranque fabuloso del segundo tiempo se haya caído tanto el equipo, hay algunos cambios que no se entienden con claridad y esas sustituciones ante un rival que tiene jugadores de gran calidad y son muy contundentes ocasionan lo que sucedió. Hemos insistido que un grupo de jugadores que llegaron jóvenes al plantel, pero que ya tiene dos o más torneos, deben de dar ya el estirón definitivo y demostrar el porqué se les sigue tomando en cuenta, ya deben de vencer ese mito de sentirse eternamente jóvenes promesas y creérsela, están ante la oportunidad que miles de jugadores quisieran, esperamos que este torneo sea el despertar de varios de ellos que en algún momento han demostrado calidad. Que tengan un excelente día.

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