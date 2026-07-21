Remco Evenepoel gana etapa 16 del Tour de Francia en contrarreloj

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THONON-LES-BAINS, Francia (AP) — El campeón mundial de contrarreloj Remco Evenepoel fue el más veloz el martes y ganó la 16.ª etapa del Tour de Francia para recortar en 28 segundos la dominante ventaja de Tadej Pogacar.

Remco Evenepoel gana la contrarreloj y reduce ventaja

Evenepoel completó la contrarreloj individual de 26,1 kilómetros en 32 minutos y 19 segundos, fue más de un minuto más rápido que Mattias Skjelmose, quien había sido el más veloz hasta ese momento, antes de que el ciclista belga viera a Pogacar cruzar la meta con el segundo mejor registro del día.

Es el tercer año consecutivo que Evenepoel gana una contrarreloj en el Tour. Sus padres y familiares estuvieron presentes en el día nacional de Bélgica para verlo lograr victorias de etapa consecutivas después de imponerse en la 15.ª etapa el domingo. El lunes fue día de descanso.

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Caída de Florian Lipowitz y consecuencias para el equipo

Sin embargo, su compañero Florian Lipowitz se cayó y abandonó. El ciclista alemán resbaló al tomar una curva cerrada hacia la meta y se deslizó por la carretera hasta chocar contra el bordillo de la acera. No pudo continuar con lo que parecía una lesión en el hombro.

"Es una píldora agridulce de tragar con esta victoria. Le deseo lo mejor y espero que no esté demasiado mal", dijo Evenepoel sobre su compañero en Red Bull-Bora-Hansgrohe. "Lo voy a extrañar mucho durante toda la semana".

Pogacar sobrevive a un susto

Pogacar tuvo un tambaleo al pasar por la misma curva donde se cayó Lipowitz, pero se recuperó y pudo continuar.

El cuatro veces campeón del Tour aventaja a Evenepoel, por 4 minutos y 32 segundos, con cinco etapas restantes.

"Tadej está en camino de ganar un quinto Tour de Francia", dijo Evenepoel sobre una hazaña que pondría al ciclista esloveno al nivel del belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault.

"Creo que es simplemente increíble que pueda estar un poco cerca de él", dijo sobre Pogacar. "Es un honor correr con él... así que, para mí, es un gran paso adelante que al menos pueda estar un poco a su alrededor e intento aprender de él".

Los controles antidopaje siguen siendo tema

El principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, se cayó el domingo después de que él y Pogacar fueran despertados para controles antidopaje durante la madrugada.

Los corredores de Red Bull-Bora-Hansgrohe tuvieron controles antidopaje el lunes, pero su sueño no fue interrumpido.

Preocupación por Lipowitz

Paxti Vila, director deportivo del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, tuvo sentimientos encontrados después de la etapa.

"Por un lado estás feliz porque ganamos, pero por el otro lado estás un poco triste porque Florian tuvo esa caída en el kilómetro 19,8 en ese giro a la derecha", dijo Vila. "Todavía va camino al hospital. Veamos cuándo llega la actualización médica".

Lipowitz, el mejor corredor de Alemania, era quinto en la clasificación general antes de la etapa del martes.

Esta fue la única contrarreloj individual del Tour: comenzó en Évian-les-Bains, junto al lago Lemán, con una subida de 16,4 kilómetros por la Côte de Larringes, de segunda categoría, seguida de un descenso técnico antes de una recta hacia Thonon-les-Bains.

El corredor estadounidense Brandon McNulty tuvo un encontronazo con un automovilista enfadado camino a la salida.

La carrera termina el domingo en París.