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Brandon McNulty enfrentó agresión vial previo a contrarreloj del Tour

El conductor, miembro del público, detuvo su vehículo y chocó contra McNulty, sin causar heridas.

Por AP

Julio 21, 2026 05:43 p.m.
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Brandon McNulty enfrentó agresión vial previo a contrarreloj del Tour
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      THONON-LES-BAINS, Francia (AP) — El ciclista estadounidense Brandon McNulty fue aparentemente objeto de un incidente de furia al volante antes de la contrarreloj del Tour de Francia el martes.

      Incidente de furia al volante con Brandon McNulty

      McNulty, compañero de equipo del líder de la clasificación general Tadej Pogacar, fue confrontado por un automovilista enfurecido que lo adelantó cuando se dirigía a la salida de la etapa 16, según contó a la cadena Eurosport Mauro Gianetti, director ejecutivo de UAE Emirates XRG.

      Gianetti indicó que el conductor del coche estaba furioso y que detuvo su vehículo después de adelantar a McNulty, quien luego chocó contra el vehículo.

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      "Nada tan grave, pero no fue agradable", afirmó Gianetti y precisó que el conductor era un miembro del público y no estaba vinculado a la carrera.

      McNulty no resultó herido y tiene previsto competir más tarde en la contrarreloj.

      Ventaja de Pogacar y contexto de la etapa 16

      Pogacar llega a la 16ma etapa con una ventaja contundente de 5 minutos sobre Remco Evenepoel antes de la contrarreloj técnica de 26,1 kilómetros del martes junto al lago Lemán, en la frontera con Suiza.

      Evenepoel ganó la etapa 15 el domingo, cuando Jonas Vingegaard, principal rival de Pogacar, se cayó y tuvo que abandonar la competencia.

      La carrera termina el 26 de julio en París.

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