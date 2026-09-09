a todo pulso

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DECEPCIONADA salió la afición del ADSL el pasado sábado ya que su equipo jugó el partido más malo que se le ha visto en mucho tiempo. Se pensaba que después del triunfo ante Monterrey se había encontrado el camino a mejorar sustancialmente, pero fue lo contrario, no sabemos si esa victoria los hizo caer en exceso de confianza o qué le pasó a los jugadores ya que parecían otro equipo, en el futbol se dice que equipo que gana repite y así lo hizo Diego Mejía que aún con sus improvisaciones ante Rayados le funcionó, pero contra Chivas quedó de manifiesto que esas decisiones no le favorecen para nada, tan es así que él mismo se dio cuenta y sustituyó a Anderson Duarte al minuto 29 del primer tiempo para tratar de recomponer pero ya era tarde, ya perdían 0 a 2 y nada más el equipo no mejoró, ni con este movimiento ni con los que hizo posteriormente; mal, muy mal el planteamiento y el desempeño de varios jugadores que parece no quieren permanecer en el plantel.

LLENO total en el estadio Libertad Financiera, las Chivas siempre causan expectación y esta vez no fue la excepción, incluso podríamos decir que superaron a la afición local. En lo que va del torneo de apertura 2026 el ADSL ha jugado cuatro partidos de local y en tres ha superado los 22 mil asistentes y contra Pachuca fueron poco más de 13,500, esto demuestra que los seguidores del equipo han apoyado, lamentablemente ellos no han respondido; esto tiene inconforme al respetable que ha empezado a cansarse y recrimina con sus abucheos y gritos de desaprobación.

LAS CHIVAS aprovecharon las falencias del ADSL y con un futbol muy vertical y rápido desde el silbatazo inicial se vio que venían por el triunfo, el planteamiento de Gabriel Milito fue agresivo y apretaron cuando el rival quería armar alguna jugada, el "Oso" González y Omar Govea se aplicaron muy bien, recuperaban todo en la media cancha y colaboraron en el armado de jugadas a la ofensiva, "El Piojo" Alvarado anda en un muy buen momento y jugó sin marca ni quién lo presionara, esto le facilitó que luciera y fuera efectivo, otros como Sandoval, Romo, Camberos y Dany Aguirre también fueron muy efectivos. Los cambios le funcionaron a Milito, Richard Ledezma y Efraín Álvarez se desempeñaron con mucha calidad y Ledezma selló el resultado con un golazo.

QUE TENDRÁ que hacer Diego Mejía, toda vez que ya probó con varios jugadores y no le han respondido, ni sus improvisados le han funcionado, es muy notorio que la calidad de algunos jugadores no es buena, ya que sus fallas son muy constantes y han ido directo al mercador, así el técnico no puede hacer nada, ya que voltea a su banca y no hay uno solo que pudiera revertir el funcionamiento del equipo, mucho tendrán que aplicarse y trabajar con algunas modificaciones ya que como lo han venido haciendo, nada más no les ha funcionado.

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LA TERCERA división arranca este fin de semana y los dos representantes de la ciudad están listos, por un lado, Las Brujas de Villa de Arriaga que jugarán el sábado en el vecino municipio y el Cefor Promotora San Luis que hará lo propio en el centro de alto rendimiento que conocemos como Plan de San Luis, esperemos que a ambas instituciones les vaya bien y sobre todo que tengan éxito en la formación de nuevos talentos.

EL GRUPO Pachuca ha anunciado que ahora si va en serio la venta del León a un grupo de inversionistas extranjeros, se dice que esto es por la presión que varios equipos han hecho a la Federación Mexicana de Futbol, pero ya sabemos que el grupo Pachuca algo hará para seguir manejando los destinos de la Fiera.

EL LUNES de la semana entrante el ADSL visitará precisamente al León que anda bien, la continuidad que le han dado a su cuerpo técnico, al plantel y con algunos refuerzos más demuestra que una cosa es la continuidad y otra el continuismo, en algunas ocasiones se cree que mantener la mayor parte de un plantel dará frutos, pero si no hay refuerzos de calidad no funciona.

FELICIDADES a Editora Mival por sus 38 años de publicar este prestigiado diario cumpliendo una labor social muy importante. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com