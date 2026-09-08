Comisión aprueba reforma para prohibir doble nacionalidad en cargos ejecutivos

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron por mayoría de votos la reforma para prohibir que personas con doble nacionalidad puedan ser candidatas o candidatos a la Presidencia de la República, Gubernaturas o jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Comisión de Puntos Constitucionales aprueba reforma para prohibir doble nacionalidad

El dictamen, propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada por 26 sufragios a favor por parte de Morena, PT y PVEM, además de 5 votos en contra del PRI, PAN y MC.

Al inicio de la sesión, el diputado del PAN, Federico Döring, solicitó la modificación de la orden del día, a fin de que se procediera a un parlamento abierto. La propuesta fue rechazada.

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"Hay 4 millones de mexicanos que viven en el exterior que podrían tener doble nacionalidad. Lo que queremos es que se modifique el orden del día para que se haga un parlamento abierto y que esos 4 millones de mexicanos sean escuchados por esta comisión antes de que canibalezcamente les arrebaten un derecho que les reconoce hoy día la constitución", declaró.

Debate y posturas de diputados sobre la reforma

Ya en el debate, la diputada de MC, Irías Virginia Reyes de la Torre, puntualizó que nuestra propia Constitución reconoce a como mexicanos a personas que nacen en México y tienen padres extranjeros, y a quienes nacen en el extranjero siendo hijos de madre o padre en mexicanos.

"Aquí nadie elige ni quiénes son sus padres ni mucho menos elegimos el lugar en el que nacemos. Una persona puede nacer en Estados Unidos porque sus padres están trabajando allá, pueden nacer en México y tener un padre extranjero y recibe por nacimiento la nacionalidad de algunos de sus padres y nada de eso vuelve a esas personas ni menos mexicanos, ni menos capaces para servir a su país", declaró.

César Alejandro Domínguez, diputado del PRI, afirmó que la iniciativa restringe los derechos de las personas con doble nacionalidad.

"La soberanía nacional se defiende con instituciones fuertes, no restringiendo derechos y menos generando sospechosismo. Lo que están haciendo es llegar a ese absurdo de pensar y sospechar de las personas que tienen doble nacionalidad o que tienen relación con el extranjero para restringir los derechos políticos", acusó.

La diputada panista, Noemí Luna Ayala, recordó que su grupo parlamentario ha enviado diversas iniciativas para blindar las elecciones de la intromisión del crimen organizado y el narcotráfico.

"Estoy segura que si le preguntamos a los mexicanos, ¿qué es más traición a la patria? sin duda dirían de quien entrega el territorio al narcotráfico, aún a costa de la vida de nuestros representados", indicó.

Luna Ayala, recordó que solo en 2025, los migrantes enviaron más de un billón 200 mil pesos en remesas.

En defensa del dictamen, la diputada de Morena Katia Castillo, explicó que quién encabece el poder Ejecutivo en México, las gubernaturas o la jefatura de gobierno, "debe responder únicamente a México, a sus instituciones, y al bienestar de su gente. No debe responder a intereses económicos o poderes extranjeros ni a ningún compromiso ajeno a la voluntad popular".

La congresista guinda aseguró que llegar a esos cargos con dos nacionalidades, sí pone en riesgo que el interés de México esté por encima del de otra nación.

"Debemos preguntarnos a quién responde un mandatario que mantiene dos nacionalidades cuando los intereses de ambos estados entran en conflicto. No se trata de poner en duda los sentimientos la identidad o el patriotismo de las personas binacionales... ...¿Qué pasaría si el país de su segunda nacionalidad solicita que sus fuerzas armadas entren a territorio mexicano como se los pide el juramento de nacionalidad, que dice; \"apoyar y defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros y nacionales?\", cuestionó.

En el mismo sentido, la diputada del PT, Lilia Aguilar, aseguró que la reforma no tiene ninguna intencionalidad de perjudicar a los connacionales en el extranjero: "Lo que expresa el PRI y el PAN es una mentira".

Explicó que la reforma da claridad al artículo 32 constitucional que ya define las situaciones en las que no se podrá tener una doble nacionalidad, entre ellos ocupar la Presidencia de México.

"¿Cómo garantizamos que quien gobierne tenga profunda lealtad a México? y no lo que hemos visto en personajes como Alejandro Moreno o como Lili Téllez que van a querer entregar la nación al extranjero. La respuesta es muy clara, no es una garantía, pero es un paso jurídico que puede garantizar esa lealtad a México", aseveró, y explicó que Si creo que quienes compitan por dichos cargos y renuncien a la doble nacionalidad, "podrán volver a su nacionalidad terminando el puesto".

Tras la aprobación del dictamen, que reforma los artículos 82, 116y 922 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales, el documento se turnó al pleno para su debate y votación.