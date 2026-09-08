Investigan red de falsos creadores de contenido en Coalcomán

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MORELIA, Mich., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Autoridades estatales y federales ya investigan a una red de falsos creadores de contenido, a criminales y a policías y funcionarios municipales de Coalcomán, Michoacán, responsables de la elaboración y publicación de narcovideos, en los que manipulan la información y, bajo amenaza, graban a habitantes para desacreditar las tareas y operativos de las fuerzas federales.

Amenazas y coerción a equipo de voleibol en Coalcomán

El caso más reciente es el de integrantes de un equipo de voleibol, que fueron víctimas de amenazas de muerte y una de ellas obligada a grabar uno de esos videos, con denostaciones en contra del personal militar desplegado en esa zona de la sierra michoacana.

En la denuncia presentada por las jóvenes -y en poder de este medio de comunicación-, una de las víctimas narra que el pasado 6 de septiembre, mientras se trasladaban hacia la cabecera municipal de Coalcomán, fueron detenidas en uno de los retenes de la Policía Municipal, a la altura de la localidad Los Laureles.

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"Nos hacen el alto total y a todas las que íbamos a bordo dentro de la camioneta nos pidieron nuestras identificaciones, tomándoles foto un policía del sexo masculino, de aproximadamente 50 años de edad, quien también tomó fotos hacia adentro de la camioneta; nos hacía preguntas de dónde veníamos, mencionando que del municipio de Tepalcatepec, del cual, después de dichas preguntas, nos dejó pasar, y llegando a un segundo retén en la localidad de Maruatilla, otros policías nos empiezan a decir lo mismo, tomándole fotos a la camioneta", cuentan las jóvenes voleibolistas.

En su testimonio, una de las víctimas revela que a pocos kilómetros y ya casi a la entrada de la cabecera municipal, se les emparejaron dos sujetos que viajaban en una camioneta con vidrios polarizados, quienes las obligaron a detenerse y a descender de su vehículo.

Describe que los sujetos, vestidos de negro y encapuchados, les quitaron sus teléfonos celulares y uno de ellos las empezó a amenazar, "diciéndonos que, si no le entregábamos los celulares, ´se las va a a carga su puta madre´; estuvo revisando el celular de todas. En eso se bajó el otro sujeto, me preguntó mi nombre, me subió por la fuerza a la camioneta y me llevaron hacia la sierra".

La víctima explica que "uno de los hombres me dijo: ´No te hagas pendeja, hija de tu puta madre; tú trabajas para los contras, pinche vieja´, apuntándome con una pistola corta en mi cabeza y diciéndome: ´Hasta aquí llegaste, porque de tus amigas es a la primera que vamos a matar y tus compañeras van a ver cómo te vamos a matar, porque tú eres la que anda sacando información de aquí de Coalcomán´... y yo le dije que no debía nada y seguían las amenazas de que me iba a matar ahí, y que así también mis amigas, apuntándome en la cabeza".

La joven narra que, con la pistola que apuntaba a su cabeza, uno de los criminales le exigió que grabara un video -del cual se omite su contenido explícito- en el que la obligan a denostar a las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y a otros agrupamientos militares que operan en esa zona y en una parte de la Tierra Caliente.

Investigación federal y vínculos con autoridades municipales

Incluso, recuerda con temor que los sujetos armados la jaloneaban y la forcejeaban al no aprenderse lo que querían que dijera textualmente.

Mientras todo eso ocurría, los criminales evidenciaban su relación con los elementos de la Policía Municipal, quienes les proporcionaron la información de las jóvenes, que minutos antes les habían requerido en los retenes.

Tras obligarlas a grabar los videos con narcomensajes, las jóvenes fueron fotografiadas y dejadas en libertad, con la amenaza de que cualquier cosa que hicieran que los perjudicara, las iban a matar.

Las jóvenes deportistas, acompañadas de sus familiares, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público del fuero común, donde se inició una investigación con respecto a lo ocurrido y lo cual también ya es investigado por las áreas federales de inteligencia.

Las fuentes consultadas explicaron a EL UNIVERSAL que ya tienen avanzadas diferentes líneas de investigación sobre el modus operandi mediante el cual, a través de información falsa y con el uso de redes sociales, las organizaciones criminales atacan públicamente a las autoridades operativas desplegadas en diferentes partes de la entidad.

Como parte de los elementos con los que cuentan, las autoridades ya investigan la relación de un sujeto de nombre Julio A., que se presenta como creador de contenido, con grupos del crimen organizado, a los cuales les difunde sus mensajes en diferentes redes sociales.

Además, el vínculo que hay de esas células delictivas con la corporación policial de ese y otros municipios, al servicio de los cárteles, como ha sido evidenciado en distintos informes de las áreas de seguridad, de procuración de justicia y de manera pública.

Coalcomán está en la mira de diferentes investigaciones, luego de un operativo militar en el que las fuerzas especiales localizaron en una casa de seguridad diferentes elementos de prueba, entre ellos, una narconómina en la que aparecen los montos que se le dan a la Policía Local.

Antecedente

El 27 de diciembre del año 2024, la Fiscalía General de la República atrajo una investigación en contra de la alcaldesa, Anabel Ávila Castrejón, y demás funcionarios municipales que homenajearon en un acto cívico al entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

También a quienes participaron en la entrega de juguetes y regalos para los niños de ese municipio, entre ellos policías municipales, donados por esa organización criminal, a la que le agradecieron en público, en un evento del ayuntamiento.

La FGR señaló que la Carpeta de Investigación es por Asociación Delictuosa, en contra de la alcaldesa, Anabel Ávila Castrejón, y demás funcionarios que encabezaron el acto cívico y desfile por el 193 aniversario de la elevación de Coalcomán a municipio.

Entre los funcionarios identificados en los videos dados a conocer por EL UNIVERSAL, se ve a Caín Salvador Sánchez Mendoza y a Rafael Vargas Reyna, síndico y director de Seguridad Pública municipal, respectivamente, que también son objeto de investigación.

Mauricio Godínez Madrigal, síndico suplente, así como los regidores de Movimiento Ciudadano: Jairo Ávila Cervantes, Vicente González Barahona, Urania Velen Ramos Casares, Arely López Figueroa, Uriel Orozco Arredondo, Francisco Javier Andrade Barajas, Saraí Mora Guízar, Patricia Chávez Mendoza, José Rafael López Ixtas, Jesús Blanco Barajas, Jessica Sánchez Abarca y Paola Nereyda Guízar Zepeda también forman parte de la indagatoria.

La FGR indicó que analizaron a fondo los videos, para incluir en la investigación a otros funcionarios presuntamente involucrados en los hechos delictivos.