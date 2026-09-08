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Guardianes de Cleveland vencen 9-5 a Orioles de Baltimore

Bazzana conectó un jonrón de tres carreras para ampliar la ventaja temprana del equipo.

Por AP

Septiembre 08, 2026 08:37 p.m.
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Guardianes de Cleveland vencen 9-5 a Orioles de Baltimore
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      CLEVELAND (AP) — Travis Bazzana conectó un jonrón de tres carreras, el venezolano Brayan Rocchio impulsó dos carreras y los Guardianes de Cleveland resistieron para vencer el martes 9-5 a los Orioles de Baltimore.

      Guardianes de Cleveland aseguran serie y mantienen comodín

      Cleveland (74-72), que aseguró la serie de la temporada ante los Orioles, se mantiene con el último comodín de la Liga Americana.

      Jo Adell y Patrick Bailey conectaron sencillos productores de carrera cada uno antes de que Bazzana ampliara la ventaja a 5-0 en la segunda entrada con su 11mo jonrón de la temporada, dándole a Cleveland una ventaja que nunca cedió.

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      Baltimore reacciona pero Guardianes mantienen ventaja

      Petey Halpin añadió un sencillo productor de una carrera en la tercera antes de que Baltimore se metiera de nuevo en el juego, al anotar cinco carreras en las siguientes dos entradas. El dominicano José Ramírez anotó mediante una jugada de selección en la séptima para que los Guardians sumaran una carrera, y Rocchio cerró la cuenta con un sencillo de dos carreras.

      Tanner Bibee lanzó 4 1/3 entradas por Cleveland, permitiendo cinco carreras con seis hits. Retiró en orden a los primeros nueve bateadores de los Orioles. Tim Herrin (3-4) se acreditó la victoria con 1 1/3 entradas sin hits ni carreras — en un bullpen de los Guardians que se combinó para ponchar a siete.

      El dominicano Leody Taveras consiguió su primer hit desde el 29 de agosto — un doble productor de carrera — y anotó gracias a un error defensivo del primera base de Cleveland, Nathaniel Lowe. Pete Alonso acercó a los Orioles a una carrera con un jonrón de dos carreras en la quinta, pero eso fue todo lo que Baltimore pudo producir.

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