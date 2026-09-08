Astros ganan 6-5 a Filis con jonrones de Walker y Smith

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FILADELFIA (AP) — Christian Walker, Cam Smith y Daulton Varsho conectaron jonrones y guiaron el martes a los Astros de Houston a la victoria 6-5 sobre los Filis de Filadelfia.

Jonrones decisivos impulsan victoria de Astros

Los Astros armaron una ventaja de 5-0, pero el cerrador Josh Hader tuvo que conseguir tres outs con la carrera del empate en posición de anotar en la novena, incluido retirar a Kyle Schwarber para terminar el juego.

Houston comenzó la serie de tres juegos con una ventaja de dos partidos sobre Texas en la cima de la División Oeste de la Liga Americana. Los Filis iniciaron la jornada con medio juego de ventaja sobre los Cachorros de Chicago por el primer puesto de comodín en la Liga Nacional y a cuatro de los Bravos de Atlanta en el Este del circuito.

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Rendimiento destacado de jugadores clave

Walker conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada ante el abridor Andrew Painter (3-9). Fue el 25to de Walker en la temporada, su sexta campaña de 25 jonrones en su carrera y la quinta consecutiva.

Smith pegó su 18vo jonrón de la temporada en la cuarta. Varsho añadió su 11mo cuadrangular en la séptima. Ambos fueron jonrones solitarios.

Ese respaldo fue suficiente para Hayden Wesneski (5-1). Lanzó seis entradas, permitió cinco hits y tres carreras. No cedió una carrera sino hasta la sexta, alargando una racha de 12 entradas consecutivas sin permitir anotación.

El cubano Yordan Álvaraez, quien amaneció como líder de la Liga Americana en promedio de bateo y empatado en el liderato de jonrones y carreras impulsadas, se fue de 5-0.

Además, el venezolano José Altuve, quien suma 2.499 hits en su carrera, también se fue de 5-0.