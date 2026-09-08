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BOSTON (AP) — Reid Detmers ponchó a nueve y permitió un hit durante seis entradas en blanco, Zach Neto se fue de 5-4 con un jonrón de dos carreras, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron el martes 6-1 a los Medias Rojas de Boston para cortarles su racha de cinco triunfos.

Angelinos cortan racha ganadora de Medias Rojas en Boston

Vaughn Grissom y el dominicano José Siri conectaron sencillos productores por los Angelinos, quienes anotaron dos veces con roletazos para doble matanza, aportando ofensiva de sobra para Detmers (5-8), quien consiguió su primera victoria desde el 15 de agosto, cuando venció 1-0 a Kansas City.

Detmers ponchó al menos a uno en cada una de las seis entradas que lanzó y permitió apenas tres corredores. Retiró a los últimos 10 bateadores que enfrentó después de golpear a Jahmai Jones con un lanzamiento en la tercera, y fue retirado antes de la séptima tras realizar 112 lanzamientos, el número máximo de su carrera.

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Detalles de la actuación de Reid Detmers y ofensiva de Angelinos

Los Angelinos superaron en hits a Boston 15-4 y ganaron apenas por tercera vez en sus últimos 15 juegos. Los Ángeles también evitó una posible barrida de temporada, al mejorar a 1-4 contra los Medias Rojas.

Patrick Sandoval (1-5) ponchó a siete en seis entradas por Boston, pero también permitió cuatro carreras con 10 hits y dos bases por bolas. Su boleto con dos outs a Mike Trout en la tercera desembocó en dos carreras cuando Siri y Grissom siguieron con sencillos consecutivos para poner a los Angelinos arriba 3-1.