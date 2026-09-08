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Angelinos cortan racha ganadora de Medias Rojas en Boston

Detmers lanzó seis entradas en blanco con nueve ponches para asegurar la primera victoria desde agosto.

Por AP

Septiembre 08, 2026 08:48 p.m.
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Angelinos cortan racha ganadora de Medias Rojas en Boston
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      BOSTON (AP) — Reid Detmers ponchó a nueve y permitió un hit durante seis entradas en blanco, Zach Neto se fue de 5-4 con un jonrón de dos carreras, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron el martes 6-1 a los Medias Rojas de Boston para cortarles su racha de cinco triunfos.

      Angelinos cortan racha ganadora de Medias Rojas en Boston

      Vaughn Grissom y el dominicano José Siri conectaron sencillos productores por los Angelinos, quienes anotaron dos veces con roletazos para doble matanza, aportando ofensiva de sobra para Detmers (5-8), quien consiguió su primera victoria desde el 15 de agosto, cuando venció 1-0 a Kansas City.

      Detmers ponchó al menos a uno en cada una de las seis entradas que lanzó y permitió apenas tres corredores. Retiró a los últimos 10 bateadores que enfrentó después de golpear a Jahmai Jones con un lanzamiento en la tercera, y fue retirado antes de la séptima tras realizar 112 lanzamientos, el número máximo de su carrera.

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      Detalles de la actuación de Reid Detmers y ofensiva de Angelinos

      Los Angelinos superaron en hits a Boston 15-4 y ganaron apenas por tercera vez en sus últimos 15 juegos. Los Ángeles también evitó una posible barrida de temporada, al mejorar a 1-4 contra los Medias Rojas.

      Patrick Sandoval (1-5) ponchó a siete en seis entradas por Boston, pero también permitió cuatro carreras con 10 hits y dos bases por bolas. Su boleto con dos outs a Mike Trout en la tercera desembocó en dos carreras cuando Siri y Grissom siguieron con sencillos consecutivos para poner a los Angelinos arriba 3-1.

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